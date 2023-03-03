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Son dakika... Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Kahramanmaraş#AFAD
Son dakika... Kahramanmaraşta 5.0 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 06:05

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 05.53'te gerçekleşen deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

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#Deprem#Kahramanmaraş#AFAD

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