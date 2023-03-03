Son dakika... Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 05.53'te gerçekleşen deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-03
Saat:05:53:42 TSİ
Enlem:37.841 N
Boylam:36.618 E
Derinlik:6.95 km
Detay:https://t.co/pPqK6rZNw2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi