Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.34 km olarak açıklandı.

CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük depremleri çağrıştırıyor" mesajı değil. Bu tür depremler o bölge için devam edecek. Bunu bilmekte yarar var. Artçı deprem olarak yorumluyorum. Büyük deprem olan yerlerde bir daha büyük deprem beklenmesi doğru olmaz.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

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