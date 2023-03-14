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Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem

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#Kahramanmaraş#Deprem#Çağlayancerit
Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraşta 4.9 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 17:56

Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.34 km olarak açıklandı.

CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük depremleri çağrıştırıyor" mesajı değil. Bu tür depremler o bölge için devam edecek. Bunu bilmekte yarar var. Artçı deprem olarak yorumluyorum. Büyük deprem olan yerlerde bir daha büyük deprem beklenmesi doğru olmaz. 

Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraşta 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'DAN AÇIKLAMA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi. 

 

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Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraşta 4.9 büyüklüğünde deprem

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#Kahramanmaraş#Deprem#Çağlayancerit

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