Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

PROF. DR. SÖZBİLİR'DEN ELBİSTAN DEPREMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu deprem, 6 Şubat 2023 depremlerinde ilk ana şoktan 9 saat sonra gelişen ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı ile ilişkilidir. Bu özellikleriyle deprem ikinci ana şokun artçı depremi olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, AFAD verilerine göre, saat 20.17'de 4,7 büyüklüğündeki depremin Elbistan'ın 5 kilometre kuzeyinde meydana geldiğini belirtti.

Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu deprem, 6 Şubat 2023 depremlerinde ilk ana şoktan 9 saat sonra gelişen ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı ile ilişkilidir. Bu özellikleriyle deprem ikinci ana şokun artçı depremi olarak değerlendirilebilir. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra şimdiye kadar artçı deprem sayısı 100 bini bulmuş durumda. Buna benzer büyüklükteki depremlerin belirli bir süre daha Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve Hatay gibi illerimizde devam etmesi beklenmektedir."

Buna benzer büyüklükteki depremlerin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmasının beklenmediğini ifade eden Sözbilir, halkın panik yapmaması, deprem anında belirli bir afet bilinci düzeyinde gerekenleri yerine getirmesinin önemli olduğunu aktardı.