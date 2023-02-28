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Son dakika... Kahramanmaraş'ta 10 dakika arayla iki deprem

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#Deprem#Kahramanmaraş#Onikişubat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 17:51

AFAD verilerine göre saat 17.39'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde ve 17.49'da 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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6 Şubat’ta, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yıkıcı 2 büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş’ta bugün 10 dakika arayla iki deprem meydana geldi. Saat 17.39’da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Onikişubat ilçesi olarak saptadığı deprem, yerin 9.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Hafif hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. 

Saat 17.49'da ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; merkez üssü Onikişubat ilçesi olarak saptanan deprem, yerin 13.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Onikişubat

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