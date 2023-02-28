Son dakika... Kahramanmaraş'ta 10 dakika arayla iki deprem

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6 Şubat’ta, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yıkıcı 2 büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş’ta bugün 10 dakika arayla iki deprem meydana geldi. Saat 17.39’da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Onikişubat ilçesi olarak saptadığı deprem, yerin 9.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Hafif hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Saat 17.49'da ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; merkez üssü Onikişubat ilçesi olarak saptanan deprem, yerin 13.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.