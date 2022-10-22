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Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

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#Kahramanmaraş#Deprem#Pazarcık
Son dakika... Kahramanmaraşta 4.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 15:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15:10'da, 7.47 km derinlikte, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İki gün önce de Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, Kahramanmaraş kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ve illerde de hissedilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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#Kahramanmaraş#Deprem#Pazarcık

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