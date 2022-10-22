Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15:10'da, 7.47 km derinlikte, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İki gün önce de Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, Kahramanmaraş kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ve illerde de hissedilmişti.

Ayrıntılar geliyor...