Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15:10'da, 7.47 km derinlikte, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İki gün önce de Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, Kahramanmaraş kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ve illerde de hissedilmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 22, 2022
Büyüklük:4.5 (ML)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:22-10-2022
Saat:15:10:56 TSI
Enlem:37.442 N
Boylam:37.205 E
Derinlik:7.47 km
Detay:https://t.co/8oSKDGTuE5
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