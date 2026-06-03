Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 13.12'de gerçekleşen depremin derinliği 12.46 km olarak kaydedildi. Deprem, komşu il olan Gaziantep'te de hissedildi.

NACİ GÖRÜR: ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK

Prof. Dr. Naci Görür, Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür, şunları söyledi:

Armutlu-Pazarcık-Kahramanmaraş’ta 4,4, sığ bir deprem oldu. Deprem Pazarcık segmanı üzerinde. Muhtemelen artçı nitelikte. Endişe edilecek bir şey yok. Enerjisi büyük ölçüde boşalmış bölge. Geçmiş olsun

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