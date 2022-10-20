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Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

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#Kahramanmaraş#Pazarcık#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 14:43

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 14:34'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremle ilgili olumsuzluğun olmadığını söyledi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.34'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Deprem, Kahramanmaraş kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ve illerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin merkez üssünü ilçenin İğdeli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremle ilgili yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

 

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#Kahramanmaraş#Pazarcık#Deprem

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