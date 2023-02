Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...

Haberin Devamı

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum...



19.50: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlar için camilerde yatsı namazından önce sela okunacağını, sonrasında da “Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı” yapılacağını duyurdu.

19.49: TİCARET BAKANI MUŞ, KİLİS’TE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, depremlerden etkilenen Kilis’te incelemelerde bulundu. Kurulan çadırları, 1. Hudut Alayı ve hastanedeki yaralıları ziyaret eden Bakan Muş, Kilis'in diğer illere göre depremden daha az etkilendiğini belirtti. Civar illerden Kilis'e hastanelere yaralı geldiğini söyleyen Bakan Muş, "İlimizde 13 vefatımız, 244 yaralımız var. 80 yaralının hastanelerde tedavisi sürüyor, geri kalanlar taburcu edildi" dedi.

Haberin Devamı

19.45: Türk Hava Yolları, deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuşlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.



19:20: PROF. DR. ŞERİF BARIŞ: DEPREMİN OLDUĞU BÖLGE SİSMİK BOŞLUK OLARAK ADLANDIRDIĞIMIZ 10 BÖLGEDENDİ

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış:

Çok üzücü bir deprem. Biz 2000 yılından sonra Marmara'ya çok odaklandık. Her deprem olduğunda İstanbul dışında 10 bölge olduğunu, İstanbul'da riskinin yüksek olduğunu söylüyorduk. Beklenen bir yerde oldu. Depremin yüzeye yakın olması ardından Türkiye'de hiç görülmeyen 2. bir depremin orada olması, 6'dan büyük artçı depremin bulunması ve inanılmaz bir yıkımla felaket yarattı. Bu açıdan depremin olması değil ama oluş şekli sürpriz yarattı.



Benzer bir olay Kocaeli'de 99 depreminde meydana geldi. Düzce ve Kocaeli, Bursa'ya gerilme aktardı. Düzce'de 3 ay sonra gerçekleşti. Burada özellikle 7,7 depreminde açığa çıkan gerilme, geri planda gerilme transferi yaparak aynı gün olmasına yol açtı. Keban Barajı'nın binasını gördüm. Kaliteli beton. Yapısal anlamda bu tür yapılarda depremin hasar yapması beklenmez. Hasar olsaydı çoktan yıkılmış olurdu.



Bugün depremin olduğu bölge sismik boşluk olarak adlandırdığımız 10 bölgedendi. İsim belirtmiyorum, 9 bölgeden ilk hangisi kırılacak bunun cevabını bilmedikten sonra insanları tedirgin ederiz. Bunun yerine hatırlatmakta fayda var. Yarın deprem olacakmış gibi önlem almamız lazım. Depremlerin zamanını bilemediğimiz sürece hazırlık yapmamız lazım. Sisam depremi İzmir'de hasar yaptı. İzmir demeye başladık ama İzmir depremi değil. Geç müdahale yüzlerce insanın enkaz altında ölmesine sebebiyet verecektir.

Haberin Devamı

DEPREMİN SESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Depremin gerçek sesi değil. Deprem kaydının ses haline dönüştürülmüş şeklidir. İnsanların gerçek deprem sesinin bu olduğuna inanmaması lazım. Deprem dalgaları ilerlerken kayaçları deformasyona uğratır. Tabakaların çıkardığı ses vardır.

19.18 EPDK'DAN AKARYAKIT AÇIKLAMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlara yönelik akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama ve hiçbir mevzuat engelinin olmadığını belirtti.

19.00: MSB: ÇALIŞMALARA 3 BİNİN ÜZERİNDE MEHMETÇİK KATILDI

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla 3 binin üzerinde Mehmetçik katkı sağlıyor. TSK’nın Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’a gönderilirken komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi” ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

19.00: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir.

18.49: BM’DE 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU



Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler Birleşmiş Milletler (BM) tarafından anıldı. ABD’nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında 2023 gündemiyle toplanan Genel Kurul’daki oturum öncesi hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.



18.32 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: 1541 KAYBIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesindeki kayıplara ilişkin açıklamada bulundu. Kayıplar ve yaralılara ilişkin güncel bilgileri paylaşan Oktay, "2 depremde 145 artçı deprem yaşadık. 3'ü 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. Çalışmalarımız sık aralıklarla paylaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız AFAD'a geldiler. Şu anda Külliye'de afet yönetiminin başındadır. Kahramanmaraş’ta 234 kişi yaşamını yitirdi, bin 700 kişi yaralandı, 310 bina da yıkıldı. Hatay’da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı. Osmaniye’de 205 kişi yaşamını yitirdi, bin 3 kişi yaralandı, 101 bina yıkıldı. Adıyaman’da 20 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı, 600 bina yıkıldı. Diyarbakır’da 46 kişi yaşamını yitirdi, 557 kişi yaralandı, 20 bina yıkıldı. Şanlıurfa’da 30 kişi yaşamını yitirdi, bin 71 kişi yaralandı, 201 bina yıkıldı. Gaziantep’te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı. Kilis’te 13 kişi yaşamını yitirdi, 244 kişi yaralandı, 50 bina yıkıldı. Adana’da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı. Malatya’da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı. Elazığ’da da 6 binanın yıkıldığı tespit edildi. 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 9733 kişi yaralandı. 3471 bina yıkıldı. Sahada toplam 9698 arama kurtarma personeli bulunmakta. 14 bin 720 personelle sahadayız. Biz de arama kurtarma ve her türlü yardımlarla ilgili çalışmalarımızı yürütürken yeni afetlere sebebiyet vermemeyle ilgili hassas davranıyoruz. Okullarımız 13 Şubat'a kadar tatil edildi. Gerek yurt, pansiyon, kapalı spor salanlarında barınma amaçlı değerlendirilecek. 12 ili kapsayan üniversitelerimizde YÖK eğitime ara vermiş durumda. Doğrudan etkilenen 10 ilde kalan enkaz olmayan, görevli bulunmayanların o illerden dışarı çıkmalarını arzu ediyoruz. Diğer illerimize geçtiklerinde şehrin girişinde gerekli bürolar kurularak yönlendirme yapılacaktır. Gerek çadır, ısıtıcı, yatakla alakalı mevcut illerimizde lojistik depolarında olanlar vardı, diğer illerinden de sevk ediyoruz. Ulaşmayan varsa yolda olduğunu vatandaşlarımızın bilmesini arzu ederim. Sahra mutfakları, aş evleri ikram araçlarıyla illerimizde beslenme merkezleri kurulmuş durumda. Yurtdışından gelen yardımlar vardı. Onları da afet bölgelerine yönlendiriyoruz. Bölgedeki barajlar DSİ tarafından denetlenmiştir. Yapısal olmayan yüzeyde çatlaklar olduğunu gördük. Çalışma devam ediyor. 10 ilimizde fırınlardan yurttaşlarımız ekmeklerini alabilirler ücretsiz şekilde. Gerekli koordinasyonları yapıyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afet durumlarında millet olarak bir oluruz. Bu defa yaşadığımız afet büyük ölçekli. Hızlı şekilde sahaya müdahil olmaya çalışıyoruz. AFAD merkeziden yapılan açıklamaların dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi. Dikkatli olunmasını belirtmek istiyorum. Hem üniversite, okul, pansiyonlarımızın kapasitelerinin tamamını kullanıyor olacağız. Akaryakıtla ilgili Enerji Bakanlığımız çalışıyor. Yolların kapalı olduğu bir iki illerimizde şikayet aldık. Farklı yollar bularak sorun yaşanmamasını sağlıyor olacağız. Bugün kendi araçlarıyla çıkmak isteyenler çıkabilir, yarın da kontrollü şekilde vatandaşlarımızı o bölgelerden almak istiyoruz. Kapalı havalimanlarından Hatay var. Diğer havalimanlarımızda sivil uçuşlar devam ediyor. Artış ne yazık ki bekliyoruz. Öngörüde bulunmam doğru olmaz. Bu sayıların artıyor olabileceğine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tüm gücümüzü seferber etmiş durumdayız. Yollarda olan arama kurtarma ekiplerimiz var. Her ekip girdiği anda oradaki bakanımızla irtibata geçiyor ve çalışmalarına başlıyorlar. Hava şartlarının sıkıntılı olması bizi dikkatli olmaya sevk ediyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

18.21 AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: EN ÖNEMLİ ŞEY CEP TELEFONLARINI MEŞGUL ETMEMEK

Vatandaşlarımız haklı olarak enkaz alanlarını terk etmiyor. Enkazdan canlar çıkarılmaya çalışılırken, yanlarındaki binalar da boşaltılıyor. Herhangi bir şekilde eksik gözükmüyor. Kapasitelerimiz hazır. Zaman zaman buraya şu araç da girseydi gibi talepler oluyor elimizde fazlasıyla kapasite var. Uzman ekipler ne derse ona göre çalışılıyor. Vatandaşlarımız enkaza müdahale etmesinler. Devletimiz güçlüdür. Gayretimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması yönündedir. Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hepimiz çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Belli illere dağıldık. Her ilde bakanlarımız var. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dayanışma içerisinde hep beraber aşmaya çalışacağız. Yeterli sayıda ekip, araç bu enkazlara müdahale ediliyor. Enkazların kaldırılması vakit alıyor, titizlikle yürütülüyor. En önemli şey cep telefonlarını meşgul etmemek. Herhangi bir şekilde trafik sıkışıklığını ortaya çıkarmamak gerekiyor. Vatandaşımız sağ olsun başka illerden kalkıp gelmiş kardeşlerimizi gördük. Hiç kimse kendi başına müdahale etmesin. Sosyal medyadan gelen ihbarlar değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

18.13 YIKILAN BİNA SAYISI 2834 OLDU

AFAD'dan gelen son açıklamada, depremler sonrası toplam 2834 binanın yıkıldığı ifade edildi. Açıklamada, "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 1498 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 8533 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216, görevlendirilen iş makinesi 1511 ‘dır. Şimdiye kadar toplam 2834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir. Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 50 ülkeden toplam 62 ekip yardım teklifinde bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

17.55 KAHRAMANMARAŞ'TA MUCİZE KURTULUŞ



Kahramanmaraş'ta CNN Türk canlı yayını esnasında üç kişi enkazdan çıkarıldı. CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, 13 saat sonra enkazdan çıkarılan vatandaşlara yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildiklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.





17:45 Karayolları Genel Müdürlüğü: Kahramanmaraş - Göksun Yolu temizlenmiş ve ulaşıma açılmıştır.

17:40 Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, 12 ilde daha yükseköğretime ara verildiği bildirildi.

17:24 CAN KAYBI BİN 498'E YÜKSELDİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde can kaybının 1498'e yükseldiğini açıkladı. Sezer yaptığı açıklamada, "Yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1498 can kaybı, 8 bin 533 yaralı var. Ulaşılmayan bölgemiz yok. Ülkenin tüm kaynakları afet bölgesine Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarıyla sevk edilmiş durumda. Azerbaycan dahil olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeden bize yardım teklifi var. Bunları da afet bölgelerine sevk edeceğiz. Maalesef yoğun bir hava muhalefeti var. Tüm ilçelerimizde valilerimiz görevli. İllerimizdeki itfaiyeler de yönlendirilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

17:05 ÜLKE GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de eğitime 13 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

16:34 CAN KAYBI BİN 121'E YÜKSELDİ

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depremde can kaybının bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

Tatar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Depremlerde 7 bin 634 kişi yaralandı. Bu tür büyük deprenmelerden sonra tedirgin edici paylaşımlar yapan insanlar. Vatandaşlar buna itibar etmemeli, akıl dışı, bilim dışı. İki deprem yaşadık ardı ardına. Erzincan depreminden sonraki en büyük deprem. 120’nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD acil uygulaması tam da bugünlerde gerekli bir uygulama. Çok farklı özellikleri var. Toplanma alanlarını gösteriyor. Enkaz altındaysanız arama kurtarma ekipleri bölgeyi belirleyebiliyor. Tüm gruplar özveri ile çalışıyor. Şu anda devlet depremin etkilediği tüm illerde."

16:04 Adalet Bakanı Bozdağ deprem bölgesinde son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Bozdağ, ‘Baş sağlığı diliyorum. Devletimiz, Türkiye’mizin deprem yaşayan tüm illerinde seferber olmuştur. Hem AFAD hem Kızılay hem emniyet hem gönüllüler pek çok açıdan büyük bir seferberlik içinde.’ dedi.

Bakan Bozdağ ayrıca, ‘Toplam 7 binada çökme var, bu binalardan 5'i Bağlar ilçemizde 2'si Yenişehir ilçemizde. Şu ana kadar hastanelere kaldırılan yaralı vatandaş sayımız 478 civarında. Çok az sayıda vatandaşımızın hayati riski var, birçoğunun durumu iyi. Tedavileri devam etmektedir.’ ifadelerini kullandı.

15:30 AFAD'dan yapılan açıklamada "Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir. Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir." denildi.

15:05 DEPREMDE CAN KAYBI 1014'E YÜKSELDİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş’ta 191, Gaziantep’te 200, Şanlıurfa’da 27, Diyarbakır’da 41, Adana’da 43, Adıyaman’da 20, Osmaniye’de 131, Hatay’da 250 Kilis’te 13 ve Malatya’da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

Sezer, "Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216 ‘dır. Şimdiye kadar toplam 2824 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Malatya’ya 500 komando ve 600 asker gönderilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Adana’ya 200 asker gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

15:02 TBMM Başkanı Şentop, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'tan haber alınamadığını bildirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sabah 4:17’de deprem meydana geldi ardında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bütün partilerden milletvekillerimiz bölgelere gidiyor. Biz danışma kurulu toplantısı yaparak Meclis’imizin çalışmalarını erteleme kararı aldık. İttifak ile bu kararı aldık, CHP’li Engin Özkoç arkadaşımız da vardı. Bütün milletvekillerimiz büyük bir gayret içindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

14:47 AFAD: TSUNAMİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTADIR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

14:30 Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Havalimanımız hava trafiğine açıktır. Malatya Havalimanı sivil uçuşlara kapalı, acil uçuşlara açık durumda. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi." denildi.

14:09 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Adana’da depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm ekiplerimiz işinin başında… Enkaz altındaki canlarımızın kurtarılması birinci önceliğimiz.' açıklamasında bulundu.

14:07 İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD, Arama Kurtarma, Sağlık, Jandarma, Emniyet ve Büyükşehir itfaiye ve İlçe belediyelerine ait ekiplerimizden oluşan 1.093 personelimiz 7 uçakla deprem bölgesine hareket etti." ifadelerini kullandı.

14:00 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle TBMM Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara verdiklerini açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR ŞİDDETLİ DEPREM DAHA

13:50 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, yaptığı açıklamada "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." dedi.

13:24 Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 13:24'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıkladı.

13:20 BAKAN ERSOY: MALATYA'DA KESİNLEŞMİŞ 88 VEFATIMIZ VAR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Malatya’ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik binasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, "Bugün itibarıyla şu an Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. 1388 yaralımız var. 27'si ağır, tedavileri devam ediyor. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 76 bina bloğu merkezde tamamen yıkılmış durumda. Doğanşehir'de 150 binamız yıkılmış durumda. Birçok ilden komşu illerden de şu anda arama kurtarma intikal etmeye başladı" dedi.

13:00 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme ilişkin "Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir. 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralı." ifadelerini kullandı.

12:50 AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edildiği duyuruldu

12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi aldı.

12:25 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mümkünse şebeke suyu kullanılmaması şu an için önemli. İkinci bir talimat gelene kadar mümkünse içme suyu kullanması gerekiyor." dedi.

12:21 Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerdeki tüm öğretmenevleri, uygulama otelleri, kapalı spor salonları ve okullar, vatandaşların hizmetine açıldı.

12:05 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden deprem sonrası öğrenci yurtları ile ilgili olarak son durumu paylaştı. Açıklamada, 'Bu gece yaşadığımız sarsıcı depremde; ilk yapılan tespitlerde Bakanlığımız bünyesindeki yurtlarda herhangi bir yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalan herhangi bir gencimizin bulunmadığı tespit edilmiştir. Hasarlı olan binalara ilişkin tespit çalışmaları devam etmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

11:48 BAKAN AKAR: BİRLİKLERİMİZDE TEKRAR YOKLAMALARI ALIYORUZ

Milli Savunma Bakanı Akar: Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz

11:35 YÖK: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

11:30 10 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.

11:08 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AFAD merkezine gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili çalışmalar hakkında bilgi alacak.

11:05 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı: Enerji altyapılarımızda ciddi hasarlar var. Gerek elektrik iletim hatlarında gerekse doğal gaz iletim hatlarında ve dağıtım hatlarında hasarlar var. En büyük hasarlarımızdan birisi de merkez üssüne yakın Türkoğlu ilçesinde doğal gaz iletim hattında kopma meydana geldi. Bu hat Maraş başta olmak üzere, Gaziantep, Hatay ve Kilis’e doğal gaz taşıyan ana iletim hattımız. İllerimizde kesintiler yaşanabilir.

11:00 KAHRAMANMARAŞ'TA VEFAT SAYISI 84'E YÜKSELDİ Depremde en fazla hasar ve can kaybının Pazarcık, Elbistan ve Türkoğlu ilçeleriyle Kahramanmaraş’ın merkez ilçelerinde olduğu bildirildi. Valilikten alınan bilgiye göre kent genelinde 187 binanın yıkıldığı, ilk belirlemelere göre 84 kişinin öldüğü, 255 kişinin de yaralandığı bildirildi.

10:55 Deprem bölgesine Antalya'dan çeşitli birimlerden 400 kişilik kurtarma ve sağlık personeli yola çıktı.

10:55 Türk Kızılay ülke genelinde depolarındaki tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdi.

10:05 İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte, Tuzla 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı askerleri de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanarak, deprem bölgelerine doğru yola çıktı.

10:00 TOPLAM 284 VEFAT..."Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Antep'de 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var." dedi.

09:43: EGM deprem sonrası provokatif paylaşımlar için harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu.

09:30 Kilis Valiliği: 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.

09:20 BOTAŞ: Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur. Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın vb kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir.

09:05 Azerbaycan’dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal etmektedir.

09: 00 Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 7 binamız yıkılmış vaziyette. Bunların 7’si de il merkezinde. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı. Hastanelere intikal etmiş durumda. 12 vatandaşımız canlı olarak enkazlardan kurtardık. Şu anda 7 noktada AFAD ekiplerimiz, UMKE, emniyet, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor

08:45 AFAD: 66 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, bölgede; 6’nın üzerinde 3, 5’in üzerinde 14, 4’ün üzerinde 34 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana gelmiştir." denildi.

08:33 EMİNE ERDOĞAN: ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan deprem sonrası Twitter'dan bir taziye mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, ‘Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.’ ifadelerini kullandı.

07:57 Gaziantep Valisi Gül: Gaziantep'te 531 göçük var. İlk andan itibaren 657 ihbarın tamamı değerlendirildi.

07:45 76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

07:42 AFAD: Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir.

07:35 Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi.

07:30 AFAD: Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.

07:20 İletişim Başkanlığı Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır.



07:15 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."

07:10 İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır.

07:05 Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

07:00 Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

06:50 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı

06:47 Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

06:40 Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: Durum çok kötü. İhbarlarla ilgili durumu koordine ediyorum. Yeşilyurt'un nüfusu 350 bin. Eski binalarımızda yıkım var. Hastane ve otel tamamen yıkılmış. 10 bina da 8-20 daire arası yıkılmış bina bilgisi aldık. Hava aydınlanmadığı için tespit de yapamadık. Köyler tek katlı olduğu için 7-8 köyden haber geldi, çok sıkıntı yok. Merkezde 20 yaş üstü binalarda sıkıntı var. Kar da hafif hafif yağıyor. Her şeye ihtiyacımız var. Bizim yeterli alet edevatımız yok. Yakın olanlar destek verirse enkazlardan bir kişi bile kurtarsak, öncelikle bunu istiyoruz. Çadır vs... organize edilir. Sağlam olan yerleri açtık. Uyarılarımıza rağmen trafik de çok kötü. Aşırı yoğunluk var trafikten dolayı.

06:35 Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06:15 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatandaşımız vefat etti, 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Bilecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.





BAKAN KOCA: BİRÇOK İLİMİZDEN GÖÇÜK İHBARLARI ALDIK

06:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.

06.00 'ÖNCELİĞİMİZ ARAMA KURTARMA'

Depremin ardından son gelişmeleri paylaşan Bakan Soylu, dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Bakan Soylu, "Bahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem oldu. 7.7 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Bütün valilerimiz görevlerinin başında. Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. Kahramanmaraş'a ben gideceğim, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız gidecek, Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Birkaç önemli duyurumuz var. Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını kullanmamalarıdır." çağrısında bulundu.

Sosyal medyada asılsız çıkabilecek haberlere karşı da uyaran Bakan Soylu, şöyle devam etti:



Dezenformasyon, yanlış bilgi, kirli bilgi belki de ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Dezenformasyonlar hem yanıltıcı hem de milletimizi üzen bir noktaya getirir. Bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Şu anda kargo uçaklarımız hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. İletişim Başkanlığı buradan gün boyunca vatandaşımızı bilgilendirecek ve yönlendirici anonslar gerçekleştirecektir. Özellikle yanıltıcı veya bir yere odaklanıcı mesajlar vermekten ziyade ilk işimiz arama-kurtarmadır. Bunu bütün televizyonlara, radyolara ve internet sitelerine yönlendirmek istiyorum.

Yaklaşık şu ana kadar 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, mümkün olduğunda dışarıda olunması işin esasıdır. Fuat Oktay da buradalar, görev dağılımı yaptık.

05.45 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05.35: "TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE"



Depremin ardından açıklamada yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

05.30: "DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARMA GEÇTİK"

Daha sonra bir açıklama daha yapan Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

05. 21: Prof Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim" uyarısında bulundu.

05.15: EKİPLER BÖLGELERE DOĞRU YÖNLENİYOR

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik. Hatay, Maraş, Osmaniye, G.Antep, Adıyaman bunlar daha çok etkilendiler. Depremden sonra Adana, Diyarbakır, Kilis'te bir etkinlik söz konusu. Yıkılan binalar var ama diğer iller kadar etkinlik yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şu anda AFAD'dayız ve buradan tüm sevkiyatı koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün arama ekipleri bölgelere doğru yönleniyor." ifadelerini kullandı.

05.08 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda tarama çalışmaları devan etmektedir.Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz" dedi.

04.54 Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Kıymetli hemşehrilerim, şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun” dedi.

04:43 Gaziantep Valisi Davut Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim Geçmiş olsun..." mesajını paylaştı.

#DEPREM: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası bölgedeki artçılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre 04:26'da, 6.4 büyüklüğünde merkez üssü Gaziantep Nurdağı olan ilk artçı meydana geldi. Yine Gaziantep Nurdağı'nda 04:28'de 6.6 büyüklüğünde ikinci bir artçı gerçekleşti.

Bölgede artçılar devam ederken, 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6.5 büyüklüğünde,Nurdağı'nda 6.6 büyüklüğünde iki artçı daha meydana geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

"ARTÇILAR 6 BÜYÜKLÜĞÜNÜ GEÇEBİLİR"

Deprem uzmanı Prof. Şükrü Ersoy: Bizde 5.5 büyüklüğünde geçen depremlerde hasar meydana geliyor. Ailem Mardin'de otelde çok şiddetli hissetmişler. Geniş bir alanda hissedildiğine göre depremin merkez üssünde yıkım çok fazla olabilir. Bu anlamda bölgeye ekiplerin intikal etmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. AFAD bölge için gerekeni zaten yapıyordur. Kocaeli depremi gibi bir deprem. Zemine bağlı olarak çok şiddetli yıkımlara neden olmuş olabilir. Artçılar 6 büyüklüğünü geçebilir. O yüzden deprem geçti diye hareket etmemeleri gerekir. Özellikle depremin merkez üssündekiler. Hava soğuk da olsa açık alanlarda kalmaları lazım.

"YAKLAŞIK 30 SANİYE SÜRDÜ"

Gaziantep'te bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu: Gaziantep'te ilk kez böyle büyük bir deprem oldu, yaklaşık 30 saniye sürdü. Gaziantepliler tamamen sokakta. Gerçekten inanılmaz bir sallantıydı. Sallantıdan 10 dakika sonra bir artçı daha oldu. Gaziantep'te elektrikler tamamen kesilmiş vaziyette. Sallantının 15 - 20'inci saniyesinde arka arkaya trafo patlamalarını duydum. Şu anda Gaziantep'te yağmur başladı. Çok büyük panik var.

Ayrıntılar geliyor...