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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör’ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
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AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör’ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Son dakika... Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör’ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halsizlik şikayeti nedeniyle yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Doktor kontrolünde tedavisinin evde devam ettiğini ifade eden Güngör, "Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim." ifadesini kullandı.

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