Son dakika... O kahraman konuştu: Ben devletimin bankasını soydurmam!

Etimesgut ilçesindeki Eryaman Mahallesi'nde dün sabah banka şubesinde meydana gelen olayda, yüzünde maske bulunan M.A. adlı şüpheli, elindeki tabanca ile içeriye girdi. M.A., tabancayı çıkarıp, gişe memurlarından kasadaki paraları çantaya doldurmalarını istedi. M.A., yaklaşık 30 bin TL ile bankadan çıkarken, üzerine atlayan Cengiz Sever Çetinkaya tarafından engellendi. Çıkan arbedede Çetinkaya, M.A.'nın silahından çıkan kurşunlarla yüzünden ve göğsünden yaralanırken, elindeki tabancayı da almayı başardı. M.A. daha sonra banka güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda bankanın soyulmasını canı pahasına engellerken yaralanan Çetinkaya, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşun göğsünden girip, arkadan çıkan Çetinkaya, hayati tehlikeyi atlattı.

'TAM ÇIKARKEN YAKALADIM'

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nden emekli olan 2 çocuk babası Çetinkaya, DHA'ya konuştu. Sabah ekmek aldıktan sonra eve dönüşte pasajda çay içerken, elinde silah olan birisinin banka şubesine girdiğini öğrendiğini anlatan Çetinkaya, "Önce güvenlikçi falan sandım. Sonra soyguna geldiğini anladığımda 'bana bir sopa verin' dedim, 'eline vurup silahı düşüreceğim' dedim, sopa bulamadım. Sonra dışarıdan bankanın içine doğru baktım. Elinde silah doğrultmuş millete, parasını topluyor. Herkesi yere oturtmuş, elleri başlarının üstünde bekliyorlar. Memurlar oturmuş, ellerini kaldırmış bekliyorlar. İçeride bir sürü adam var, 'şunları kurtarayım' dedim. Tam giriş kapısından çıkarken yakaladım adamı, maskeyi çektim aldım suratından, sonra yumruk attım. O arada silah patladı. Birinci göğsümden girip çıktı, ikinci mermi de suratımı sıyırdı. Sonra silahı aldım hengamede elinden. Vuruldum, acımaya başladı. Yan yan oradaki oturaklara elimde silahla gittim" ifadelerini kullandı.



'BEN O BANKADAN YILLARCA MAAŞ ALDIM'

Çetinkaya, kurşunun göğsünden girip arkadan çıktığını belirterek, "Orada adama dedim ki, 'kalıbına baksalar seni adam sanırlar' dedim. Ben böyle durumlara tahammül edemem, yaptığım işi Allah rızası için yaparım. Ben devletimin bankasını soydurmam, bileyim ki öleceğim yine de soydurmam. Benim bir amacım ve kimseden bir beklentim de yok. Ben o bankadan iyi kötü yıllarca maaş aldım. Benim bankada bir geçmişim var. Biz bu vatan bu devlet için varız. Kula boyun eğmedim, kul beşer şaşar, birisi şaşırdıysa ben onu doğrultmakla vazifeliyimdir. Benim gözüm karardı mı, hiç bir şeyi görmem, kurşun yiyecekmişim, umurumda olmaz. Ben haksızlığa, hırsızlığa tahammül edemeyen bir insanım" diye konuştu.