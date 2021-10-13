Son dakika! Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Yargıtay cezanın bozulmasını istedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Londrada satışa çıkarılacak Türkiye harekete geçtiLondra'da satışa çıkarılacak! Türkiye harekete geçti#Ankara
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Haaland bombası Real Madrid ve Barcelona derken... Sözleşmesindeki ilginç madde...Haaland bombası! Real Madrid ve Barcelona derken... Sözleşmesindeki ilginç madde...#Erling Haaland
Yargıtaydan Kadir Şeker kararıYargıtay'dan Kadir Şeker kararı#Kadir Şeker
Suriyeye yeni harekat olur mu Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladıSuriye'ye yeni harekat olur mu? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı! #Mevlüt Çavuşoğlu
200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti#Kazı Kazan
Yer Vuhan: Koronada en büyük gizem çözülüyorYer Vuhan: Koronada en büyük gizem çözülüyor!#Koronavirüs
Tüm zamanların rekoru kırıldı... 10 milyar doları aşacakTüm zamanların rekoru kırıldı... '10 milyar doları aşacak'#Konut
Ve söz Bülent Ersoyda Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biriVe söz Bülent Ersoy'da! 'Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biri'#Bülent Ersoy
Bilim insanları ayakta İnsanlık tarihinin en büyüğü bize doğru geliyorBilim insanları ayakta! İnsanlık tarihinin en büyüğü bize doğru geliyor#Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu Yıldızı
Neye uğradıklarını şaşırdılar Taksiciden pes dedirten hareketNeye uğradıklarını şaşırdılar! Taksiciden 'pes' dedirten hareket#Gaziosmanpaşa
Gizemli hastalık bir ülkeye daha sıçradı... Doktorlar çaresiz kaldı'Gizemli hastalık' bir ülkeye daha sıçradı... Doktorlar çaresiz kaldı!#Havana Sendromu
Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştıEski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı#Angelina Jolie
Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... 'Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah...'#Elif Engin
Sonuca doktorlar bile inanamadı Milyonlarca kişiyi kurtarabilir...Sonuca doktorlar bile inanamadı! Milyonlarca kişiyi kurtarabilir...#Kanser
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika! Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Yargıtay cezanın bozulmasını istedi

#Kadir Şeker#Konya#Yargıtay

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker (20) için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Kadir Şekere komplo kurmuşlar Kiralık katil iddiası çöktü

İlgili Haber:Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar! Kiralık katil iddiası çöktü

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi. Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker’in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi. 

Özgür Duran'ın avukatları da karara itirazda bulundu.

Haberin Devamı

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce hapis cezası onaylanıp, itirazlar reddedilerek, dosya Yargıtay'a gönderildi.

Kadir Şeker davasında itirazlar reddedildi

İlgili Haber:Kadir Şeker davasında itirazlar reddedildi

YARGITAY CEZAYI FAZLA BULDU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nde cezanın bozulmasını istedi. Kadir Şeker'in avukatı Emrah Daylan, ''Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezasının yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'ne kararın bozulmasını istedi. Bizler 1'inci Ceza Dairesi'nin vereceği kararı bekliyoruz'' dedi.

KADİR ŞEKER'İN AĞABEYİ: UMUT OLUR UMARIM

Kadir Şeker hakkında verilen 12,5 yıl hapis cezasını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüksek bulmasını değerlendiren ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, adaletin yerini bulacağını düşündüklerini söyledi. Şeker, "Yargının kararına saygımız sonsuz. Yüce Türk yargısı, ne derse o olur. Tüm kamuoyu, cezanın yüksek olduğunu zaten söylüyordu. Verilen cezanın ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Kadına şiddet olaylarında Kadir Şeker'in olayı hep gündeme geliyor. Toplumda adalet duygusu zayıflamıştı. Böylelikle insanlar için bir umut olur umarım" dedi.

İlgili Haberler:

Londra'da satışa çıkarılacak! Türkiye harekete geçtiMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuYargıtay'dan Kadir Şeker kararı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadir Şeker#Konya#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!

Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...

Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...

Milli Takım kariyerine golle başlayan Serdar Dursunun örnek alınacak hikayesi

Milli Takım kariyerine golle başlayan Serdar Dursun'un örnek alınacak hikayesi

2 milyonluk boşanma davasının gerekçesi... Uzaylı vakıf kocamı çaldı

2 milyonluk boşanma davasının gerekçesi... Uzaylı vakıf kocamı çaldı!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi