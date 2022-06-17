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Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme

#Kadir Şeker#DAVA#Cinayet
Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, 5 Temmuz’da yeniden hakim karşısına çıkacak.

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Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda meydana geldi. Özgür Duran’ın, sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şeker, ’kasten adam öldürme’ suçundan yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun ’haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

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Cumhuriyet savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne ’haksız tahrik’ indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker’in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde; Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi. 

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YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Kadir Şekere verilen cezayı yüksek bularak kararın bozulmasını istedi. Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından Şeker hakkında dosya Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderildi. Mahkeme heyeti, 5 Temmuz’da yeniden duruşma yapılmasına karar verdi. 

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#Kadir Şeker#DAVA#Cinayet

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