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Haber Giriş: 04.06.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti! Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden açıklama geldi

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Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti! Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden açıklama geldi
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (SBÜ) çocuk gelişimi okuyan bir öğrenci, sosyal medyadan kadınları taciz edip ölümle tehdit etti. Konuyla ilgili üniversiteden açıklama geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi'nde çocuk gelişimi okuyan bir öğrenci, pek çok kadın öğrenciyi sosyal medya üzerinden kendi hesabı ve açtığı sahte hesaplar aracılığıyla taciz edip, tehdit etti. Birçok öğrenci tarafından yapılan şikayetlerden sonra kendisine iftira atıldığını söyleyen öğrenci hesaplarını kapattı.

Kadın öğrenciler #sbüdetacizvar etiketi ile seslerini duyurmaya çalışırken tacizi kanıtlayan onlarca ekran görüntüsü paylaşıldı. Öğrencilerin açtığı hesabın altında aynı okuldan diğer kadın öğrencilerin de aynı kişinin kendilerine dönük hakaretleri ve tehditleri paylaşıldı.

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti Sağlık Bilimleri Üniversitesinden açıklama geldi

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) konuya ilişkin açıklama yaptı. 

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti Sağlık Bilimleri Üniversitesinden açıklama geldi

Açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyadaki iddialara konu öğrenci ile alakalı şikayetler, 2019-2020 Gıiz Dönemi sonunda idaremize ulaşmış olup Disiplin Kurulumuz tarafından konu incelenmiş ve Bahar Dönemi başlamadan, 'YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği MADDE (7} 1/a'ya göre' ilgiliye bir yarıyı! okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

Taciz suçlamasının adli boyutu TCK Madde 105'e göre mağdurun şikayetini gerektirdiğinden, savcılığa suç duyurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimize Hukuk Muşavirliğimiz tarafından hukuki yardım sağlanmış, suç duyurusunda bulunan öğrencilerin dosyasına müdahil olmak üzere yine Hukuk Müşavirliğimiz tarafından savcılığa dilekçe verilmiştir. İlgili, disiplin cezası aldıktan sonra yerleşkelerimize girmesi yasaklanmış, güvenlik görevlilerimiz bu doğrultuda uyarılmışlardır.

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti Sağlık Bilimleri Üniversitesinden açıklama geldi

Uzaklaştırma cezası sonrası, ilgili öğrenci hakkında aynı şikayetler gelmeye devam edince, müşteki öğrencilerimiz, idaremize yeniden dilekçe vermeleri hususunda bilgilendirilmişlerdir.

Öğrencilerimizin dilekçeleri, Disiplin Kurulumuza yönlendirilmiş olup konu Disiplin Kurulumuzun gündemindedir. Öğrencilerimizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir! Saygılarımızla."

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti Sağlık Bilimleri Üniversitesinden açıklama geldi

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