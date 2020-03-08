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İHA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 14:47,Son Güncelleme:/

Son dakika... Kadınlar Günü gezisinde feci kaza! Çok sayıda yaralı var

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Osmaniye'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen geziden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkezi Adana'da bulunan Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Karatepe Açık Hava Müzesi'ne yapılan gezi sonrası dönüşte 01 AEA 628 plakalı otobüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Kadirli ilçesine bağlı Söğütdere köyünde şarampole devrildi. Otobüste bulunan yaklaşık 40 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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