Son dakika: Kadına şiddette 'iyi hal' indirimi için önemli çalışma

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Korkunç iddia... Dünya 5:30da gelen haber ile sarsıldıKorkunç iddia... Dünya 5:30'da gelen haber ile sarsıldı!#Rusya
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Ankara
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Son dakika: Kadına şiddette iyi hal indirimi için önemli çalışmaSon dakika: Kadına şiddette 'iyi hal' indirimi için önemli çalışma#Adalet Bakanlığı
Maske zorunluluğu kalkacak mı Bakan Kocadan açıklamaMaske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca'dan açıklama#Bakan Koca
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”#Vladimir Zelenskiy
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
Sahte dövizcileri sosyal medyadan buldu Parayı alıp kayboldularSahte dövizcileri sosyal medyadan buldu! Parayı alıp kayboldular#Istanbul
Omicronla ilgili flaş sözler... Dikkat 2 yaş altındaki çocuklarda...Omicron'la ilgili flaş sözler... Dikkat! '2 yaş altındaki çocuklarda...'#Omicron
Ünlü ismi şoke eden mesaj Bugün bu doktor kızımı muayene etti...Ünlü ismi şoke eden mesaj! Bugün bu doktor kızımı muayene etti...#Ayşecan Tatari
Dünya şimdi de bu görüntüleri konuşuyor Masa neden küçüldüDünya şimdi de bu görüntüleri konuşuyor! Masa neden küçüldü?#Jair Bolsonaro
Estetik yüzünden kariyeri bitti: Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyorEstetik yüzünden kariyeri bitti: "Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyor"#Linda Evangelista
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Kadına şiddette 'iyi hal' indirimi için önemli çalışma

#Adalet Bakanlığı#Hukuk#Kadına Şiddet

Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddet cezalarını artıran bir düzenleme hazırlıyor. Kadına karşı şiddette iyi hal indirimi kaldırılıyor.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hızlandırılan ve mart ayında TBMM'ye gönderilmesi planlanan 6'ncı Yargı Paketi ile kadına karşı şiddet suçlarında 'iyi hal indirimi' kaldırılacak. Kravattan dolayı uygulanan 'iyi hal indirimi' de yapılmayacak.

Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenlemeleri de içeren 6'ncı Yargı Paketi çalışmaları, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hızlandırıldı.

Gözden Kaçmasın

Elektrikte indirimli tarife... Bakan Dönmezden çarpıcı sözler Hem tarif hem oran verdi...Elektrikte indirimli tarife... Bakan Dönmez'den çarpıcı sözler! Hem tarif hem oran verdi...Haberi görüntüle

Mart ayında TBMM'ye gönderilmesi planlanan paket ile kadına yönelik şiddete karşı suçlarda uygulanan cezalar artırılacak. Ayrıca kadına karşı şiddette 'iyi hal indirimi' kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı uygulanan 'iyi hal indirimi' de yapılmayacak. Kadınları ısrarla takip ise suç haline gelecek.

Gözden Kaçmasın

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılarHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#Hukuk#Kadına Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

 #Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme