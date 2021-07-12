Son dakika: Kadıköy'de kiliseye saygısızlık... Şüpheliler hakkında karar verildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 3 kişidden 2'si çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki toplarken olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan 2 kişinin, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirtti.



Çelik, "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ: MABEDLER KUTSALDIR, DOKUNULMAZDIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir" mesajını paylaştı.



AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: ASLA MÜSAMAHA EDİLMEZ



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ‘Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provakatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır.’ dedi.



BAKAN SOYLU: SABAH 5.30'DA GÖZALTINA ALINDILAR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, 'Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor.' ifadelerini kullandı.



Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan Patrik II. Sahak, 'Vuku bulan nahoş olayı kınıyorum.' dedi.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ERBAŞ: ŞİDDETLE KINIYORUM



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, 'Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabedlerin dokunulmazlığı vardır. Toplumun huzuruna kasteden, mabedlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez.' açıklamasında bulundu.

İSTANBUL VALİLİĞİ: KİLİSENİN KAPI DUVARINA ÇIKAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, Surp Takavor Kilisesi'ne giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Y.E.U., Ö. F.A. ve O.Y. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz" denilmişti.



ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SORUŞTURMA



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlattı.

MAHKEME KARARI VERDİ

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı







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