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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Son dakika... Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinde yangın

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Son dakika... Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinde yangın
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İstanbul Kadıköy'de henüz faaliyete geçmeyen 10 katlı iş merkezinin çatı katında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yangın 09.30 sıralarında Kozyatağı Mahallesi, Hüseyin Çelik Sokak'ta meydana geldi. Henüz faaliyete geçmeyen 10 katlı iş merkezinde çatısında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çalışanlar kendi imkanlarıyla aşağıya inerken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Kadıköy ve Erenköy itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları, "Bir anda çatıdan duman ve alevler yükselmeye başladı. İtfaiye ve polise haber verdik. Daha faaliyete geçmedi. İçerde kaynak çalışması yaparken çıkmış yangın" diye konuştu.

Son dakika... Kadıköyde 10 katlı iş merkezinde yangın

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