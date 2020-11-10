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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kadıköy metrosunda intihar girişimi

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Son dakika... Kadıköy metrosunda intihar girişimi
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İstanbul'da Kadıköy - Bostancı Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından raylardan alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Kadıköy - Bostancı Metro İstasyonu'nda saat 07.00 sıralarında Cengiz Aldantürk raylara atladı. Olay nedeniyle Kadıköy yönüne seferler durduruldu. İhbar üzerine istasyona itfaiye, sağlık ve polis yönlendirildi.

Raylara atlayan kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla raylardan kurtarıldı. Yaralı ilk müdahalesinden sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metro seferleri daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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