Son dakika... Kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Liberya bayraklı İngiliz şirketine ait M/V Mozart adlı gemiyi korsanlar tarafından saldırıya uğramış ve mürettebatlar 23 Ocak'ta kaçırılmıştı.

1 Azeri denizciyi öldürdükten sonra 15 Türk mürettebatı kaçıran korsanlarla 28 Ocak'ta irtibat kurulmuş ve gemicilerin durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

15 TÜRK DENİZCİ KURTARILDI

Kaçırılan Türk gemicilerle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından Mozart gemisinden kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada 15 Türk denizcinin durumlarının iyi olduğunu ve 1-2 gün içinde Türkiye'ye getirileceklerini duyurdu.

Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan CNN Türk ekranlarında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Karsan'ın açıkamalarından satır başları:

"Sağ salim kurtardık, inanır mısınız 3 haftadır doğru dürüst uyumadık. 15 personel sağ sağlim teslim alındı. Stresli bir dönemdi bizim sessiz kalmamız gerekiyordu görüşmelerin sağlıklı ilerlemesi adına. Biz sorumluluğumuzu yerine getirip personelimizi geri aldık. 15'inin de sağlıkları yerinde. Bu süreç içerisinde ailelere psikolojik destek sağlandı. Aileler şu anda çok mutlular eşlerinin kardeşlerinin gelmelerini bekliyorlar. Sağlık kontrolleri ve COVID testleri olacak hükümetimize de teşekkür etmek istiyorum. Bize her konuda destek verdiler. Şu an hala Nijerya'dalar orada tutuluyorlardı şu an itibarıyla ekiplerimiz tarafından teslim alınmış durumdalar. O bölgede bu eylemler para elde etmek için yapılıyor. Şirket olarak elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, TRT canlı yayınında şu açıklamaları yaptı:

"Kaçırma olayından sonra amaç fidye almaktı. İngiliz şirket Avrupa’da başka bir şirketle anlaştı. Kaçırma olaylarında uzman şirketler var. İçinde hukukçular, psikologlar vs. var. Bizi sürekli haberdar ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza adım adım bilgileri verdik. Abuja büyükelçiliğimiz de bilgiler verdi. Vatandaşlarımız Nijerya’nın güney doğusundaki şehre geldiler. THY’nın doğrudan bir uçuşu yok. Güney batıdaki Lagos’a uçuşu var. Şirket vatandaşlarımızı Abuja’ya kadar getirecekler. Abuja’dan vatandaşlarımızı getireceğiz.

Büyükelçimiz kaptanla görüştü. Sağlık durumları iyi. Telefonları iyi çekmiyor. Biz de ailelerine bilgi verdik, şirket de bilgi verdi. Gerekli bilgileri ailelere verdik. Vatandaşlarımızla da kaptanla da görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanımız her gelişmeden haberdar oldu. Kendilerine bilgi arz ettik. Her aşamada kendisine bilgi verdik. Kendisi de gece yarılarında arayarak gelişme var mı diye sormuştu. Geminin şirketine de teşekkür etmemiz gerekir. Şirkete maddi manevi ne yapacağımızı söylemiştik. İyi bir iş birliği oldu."