Son dakika: Kabine yarın toplanıyor! İşte kritik başlıklar: Asgari ücret, stokçulukla mücadele...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere resmi ziyarette bulunacağı Katar'a gitmeden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısında stokçulukla mücadele ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, fahiş fiyatların ve bu konudaki denetimlerle ilgili olarak, "Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller oralara depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyor. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Biz şimdi ben Mehmet Bey'e de söyledim, 'hemen hazırlıklarınızı yapın'. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluk. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelli ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Ha bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara, biz 'yoluna devam et' diyemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere gerekli adımları atacağız. Ve üzerine üzerin de bu işin gideceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Kabine toplantısında Ticaret Bakanlığı’nın stokçulukla mücadele kapsamında yaptığı çalışma görüşülecek. Herhangi bir yasal düzenleme yapılacak mı? Stokçuluk ile ilgili kesilen cezalar artırılacak mı? Bütün detaylar masaya yatırılacak.

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

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Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili olarak ise CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan şu bilgileri paylaştı.

Asgari ücret komisyonu görüşmelerine bu ay başlanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bugün ikinci toplantı gerçekleşecek. Kabine toplantısında bu konu da görüşülecek. 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşuluyor. Vergi indirimi söz konusu mu? Meclis’te yasa çalışması yapılacak mı? Bütün başlıklar toplantıda ele alınacak.

DİPLOMATİK TEMASLAR

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Türkiye’nin son bir ay içerisinde oldukça önemli dış temaslar var. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Ankara’ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar ziyaretinde bulunuyor. Körfez ülkeleri ile karşılıklı temaslar ve sonuçları da görüşülecek.



SALGINDA SON DURUM

Koronavirüs salgınında 20 binli rakamlar konuşuluyor. Sayıların düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılama sayısında son durum değerlendirilecek. Kabine toplantısında alınan kararları ise millete sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.