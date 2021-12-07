Son dakika: Kabine yarın toplanıyor! İşte kritik başlıklar: Asgari ücret, stokçulukla mücadele...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fırtına vurdu Ağaçlar söküldü, dalga boyu 3 metreyi aştı 35 kent alarmdaFırtına vurdu! Ağaçlar söküldü, dalga boyu 3 metreyi aştı! 35 kent alarmda#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
Her yerde aranıyordu Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHer yerde aranıyordu! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Kabine toplanıyor İşte kritik başlıklarKabine toplanıyor! İşte kritik başlıklar#Kabine
Bilim Kurulu Üyesi Karadan Turkovac açıklaması İşte ilk veriler...Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan Turkovac açıklaması! İşte ilk veriler... #Koronavirüs
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Tartışma yarattı Tabut şeklinde tasarlandı: İçine girip göz kırpınca...Tartışma yarattı! Tabut şeklinde tasarlandı: İçine girip göz kırpınca... #Ötanazi
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı Flaş adımGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Flaş adım#Alec Baldwin
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Ruh sağlığınızı bozuyorsa istifa edin demişti: Herkes senin gibi sahte işlerden milyonlar kazanamaz'Ruh sağlığınızı bozuyorsa istifa edin' demişti: Herkes senin gibi sahte işlerden milyonlar kazanamaz!#Prens Harry
Kırmızı halıda ünlüler geçidi Kırmızı halıda ünlüler geçidi#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti Kan donduran olayda korkunç gerçekAracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti! Kan donduran olayda korkunç gerçek#Murat Avcı
Esnafın kâbusu olmuştu Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılarEsnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar#Antalya
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Kabine yarın toplanıyor! İşte kritik başlıklar: Asgari ücret, stokçulukla mücadele...

#Kabine#Asgari Ücret#Koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Ankara’da toplanacak. Toplantıda ele alınacak konular arasında stokçulukla mücadele, asgari ücret görüşmelerinde son durum, koronavirüs salgınında son durum var.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere resmi ziyarette bulunacağı Katar'a gitmeden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısında stokçulukla mücadele ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, fahiş fiyatların ve bu konudaki denetimlerle ilgili olarak, "Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller oralara depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyor. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Biz şimdi ben Mehmet Bey'e de söyledim, 'hemen hazırlıklarınızı yapın'. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluk. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelli ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Ha bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara, biz 'yoluna devam et' diyemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere gerekli adımları atacağız. Ve üzerine üzerin de bu işin gideceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Kabine toplantısında Ticaret Bakanlığı’nın stokçulukla mücadele kapsamında yaptığı çalışma görüşülecek. Herhangi bir yasal düzenleme yapılacak mı? Stokçuluk ile ilgili kesilen cezalar artırılacak mı? Bütün detaylar masaya yatırılacak.

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

Haberin Devamı

Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili olarak ise CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan şu bilgileri paylaştı.

Asgari ücret komisyonu görüşmelerine bu ay başlanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bugün ikinci toplantı gerçekleşecek. Kabine toplantısında bu konu da görüşülecek. 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşuluyor. Vergi indirimi söz konusu mu? Meclis’te yasa çalışması yapılacak mı? Bütün başlıklar toplantıda ele alınacak.

Gözden Kaçmasın

Asgari ücrette kritik gün İkinci toplantı saat 14.00te başlayacakAsgari ücrette kritik gün! İkinci toplantı saat 14.00'te başlayacakHaberi Görüntüle

DİPLOMATİK TEMASLAR

Haberin Devamı

Türkiye’nin son bir ay içerisinde oldukça önemli dış temaslar var. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Ankara’ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar ziyaretinde bulunuyor. Körfez ülkeleri ile karşılıklı temaslar ve sonuçları da görüşülecek.

SALGINDA SON DURUM

Koronavirüs salgınında 20 binli rakamlar konuşuluyor. Sayıların düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılama sayısında son durum değerlendirilecek. Kabine toplantısında alınan kararları ise millete sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

Gözden Kaçmasın

Meteoroloji uyarmıştı... Fırtına Antalyayı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, ağaçlar söküldüMeteoroloji uyarmıştı... Fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, ağaçlar söküldüHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine#Asgari Ücret#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi