Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplandı. Beştepe'deki toplantı 4 saat sürdü.

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmelerin yanı sıra, temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirildi.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyordu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik tarifeleri ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırlık yaptığını belirterek, "İnşallah Kabine Toplantısı'nda etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" demişti.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

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Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim... Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşüldü.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak konular arasındaydı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.