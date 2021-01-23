Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kısıtlama kararları değerlendirilecek

Kabine Toplantısı'nın bu haftaki tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Vaka sayısının düşmesi ve aşılamanın başlamasının ardından gözler kısıtlamalarla ilgili alınacak kararlara çevrildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalara yönelik kararların Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceğini bildirmesiyle yeni kararların neler olacağı gündeme geldi. Kritik Kabine Toplantısı'nın 25 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK KONULAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması ön görülüyor. Önemli konuların istişare edileceği toplantının bu hafta pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Kısıtlamalarla alakalı olarak, restoran sahiplerinin bir talebi vardı, sıkı kurallara uyarak tekrar açılmak istediklerini söylediler. Değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir."

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.