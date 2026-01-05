Son dakika: Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.

KABİNE GÜNDEMİNDEKİ KONU BAŞLIKLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; 2025'in genel değerlendirmesinin yapılacağı ve 2026'ya ilişkin beklentilerin ele alınacağı belirtildi. Ayrıca, Terörsüz Türkiye hedefi ile Suriye'de terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uymayan tutumu, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki son durum ve ekonomi maddelerinin ele alınacağı belirtildi.

ABD BAŞKANI TRUPM İLE YAPILACAK GÖRÜŞME DE ELE ALINACAK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapması planlanan telefon görüşmesinin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.



Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.