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Son dakika: Kabine toplantısı başladı! İşte kritik başlıklar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna#Rusya
Son dakika: Kabine toplantısı başladı İşte kritik başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabinenin ana gündem maddesi Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi olacak. Ateşkes için Türkiye’nin diplomasi trafiği, arabuluculuk teklifi ve olası senaryolar ele alınacak.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık ediyor. Erdoğan savaşın durdurulması için iki ülkeyle de siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkileri bulunan Türkiye’nin bu bağlamda yürüttüğü görüşme trafiği hakkında kabine üyelerini bilgilendirecek.

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Ukrayna’ya yönelik Rusya harekâtının bölgede yaratacağı durum, ekonomi, ticaret ve turizm sektörüne etkileriyle batılı ülkelerin SWIFT adımı da kabine gündeminde olacak. Türkiye’nin Ukrayna’daki vatandaşları için yürüttüğü operasyon konuşulacak. Bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemesi muhtemel olan çatışmaların durdurulması, sorunun diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine vurgu yapılacak. İnsani yardımlar konusunda atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Erdoğan, Rusya’nın saldırısının ardından güvenlik zirvesini toplayarak atılacak adımları ele almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile üst üste telefon görüşmeleri yapan Erdoğan, çevrimiçi düzenlenen NATO Zirvesine de katılmıştı. Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Rusya’ya çatışmaların durdurulması ve arabuluculuk teklifini yineleyecek.

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FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

TOPLANTIDA koronavirüsle mücadele çalışmaları ve aşılamadaki son durum da ele alınacak. Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin etiketlere yansıması ve sahada yapılan denetimler konusunda da ilgili bakanların sunum yapması bekleniyor. Ekonomi gündeminin değerlendirileceği toplantıda, fahiş fiyat uygulaması ile enflasyon konusunda atılacak adımlar görüşülecek.

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