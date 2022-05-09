Son dakika... Kabine toplantısı başladı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli sığınmacının güvenli bölgelere geri dönüşü için hazırlanan projeye ilişkin takvimin değerlendirilmesi planlanıyor. İlgili bakanların geri dönüş projesi ve mültecilerin durumu konusunda brifing vereceği kabinede, özellikle briket evlerle ilgili çalışmaların hızlandırılması ele alınacak. Bölgeye kurulan “yardım köprüsü” kapsamında Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad’da, Türkiye’de yerleşik bulunan Suriyeli 1 milyon kişiye ev yapılması planlanıyor. Türkiye, bölgede 77 bin ev projelendirirken 57 bin 306 evi tamamladı. Erdoğan’ın talimatıyla bölgede yıl sonuna kadar 100 bin evin bitirilmesi öngörülüyor.

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ENFLASYONLA MÜCADELE

Başta enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele olmak üzere ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde... Enflasyonla ve fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak yeni adımlar ile sahadan gelen son bilgiler de kabinede ele alınacak.

Gözden Kaçmasın Kabinenin gündemi sığınmacılar Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı MÜSİAD 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada Kabine toplantısını işaret ederek "Bugün Kabine toplantımız var. Bu kabine toplantımızda bu meseleleri tekrar konuşacak, tartışacak hukuki ve idari anlamda alınması gereken ilave önlemler konusunda adımları süratle hayata geçireceğiz. Son 20 yılda nasıl insanımız enflasyonu ezdirmediysek, aç gözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına da vatandaşımızı kurban etmeyeceğiz" demişti.

Toplantıda ayrıca yurtiçi ve sınır ötesinde devam eden terör operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına dönük Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik temaslar da değerlendirilecek. Toplantıda alınan kararları Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.