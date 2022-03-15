Son dakika: Kabine toplantısı başladı

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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler toplantının öncelikli gündemi olacak. Türkiye'nin diplomasi atağı ile birlikte yürüttüğü yoğun temaslar değerlendirilecek. Ekonomik gelişmeler de Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

ANA GÜNDEM UKRAYNA

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin öncelikli gündemi Ukrayna olacak. Kabine Toplantısı'nda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.

TAHLİYELER MASADA

Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.

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TERÖRLE MÜCADELE

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.