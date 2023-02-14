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Son dakika... Kabine bugün AFAD merkez binasında toplanıyor: Tek gündem deprem

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#Kabine Toplantısı#Deprem#AFAD
Son dakika... Kabine bugün AFAD merkez binasında toplanıyor: Tek gündem deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:21

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün deprem gündemiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanıyor. Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı:

"Yarın (salı) kısmet olursa kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler"

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#Kabine Toplantısı#Deprem#AFAD

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