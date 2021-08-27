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Burak TEKİN- Oğuzhan DEMİR/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kabil'den tahliyeler sürüyor... İkinci THY uçağı Ankara'ya indi

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Son dakika: Kabil'den tahliyeler sürüyor... İkinci THY uçağı Ankara'ya indi

Afganistan'dan tahliyelerine başlanan Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait 2'nci uçak, Ankara'ya indi.

Afganistan'dan tahliyelerine karar verilen Türk askerinin tahliyesi sürüyor. Bugün ikinci kafile de Ankara'ya ulaştı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden askerleri taşıyan Türk Hava Yolları’na ait TK-6893 sefer sayılı uçak, saat 13.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.Son dakika: Kabilden tahliyeler sürüyor... İkinci THY uçağı Ankaraya indi

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