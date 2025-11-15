Haberin DevamÄ±

Olay, BeyoÄŸlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inÅŸaatÄ±nda meydana geldi. M7 metro Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda eksi 6'ncÄ± katta iskele devrildi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.

Ä°skelenin devrildiÄŸi anlarda Ã§alÄ±ÅŸma yapan 3 iÅŸÃ§i kendi imkanlarÄ± ile kurtulurken, 2 iÅŸÃ§i iskele parÃ§alarÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. YaralÄ± 2 iÅŸÃ§i itfaiyenin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile kurtarÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸÃ§iler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan iÅŸÃ§ilerden Selahattin ErdoÄŸan, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

'Ä°SKELENÄ°N DEVRÄ°LMESÄ° SONUCU 5 ARKADAÅžIMIZ ETKÄ°LENDÄ°'

Olay yerine gelerek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± takip eden Ä°BB BaÅŸkanvekili Nuri Aslan, "Åžantiyede beton dÃ¶kÃ¼lÃ¼rken, kalÄ±bÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± neticesinde iskelenin devrilmesi sonucu 5 arkadaÅŸÄ±mÄ±z etkilendi. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan 3'Ã¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼yerek merdivenlerden aldÄ±k, 2 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± da sedye Ã¼stÃ¼nde aldÄ±k ve ÅŸu an herhangi bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z olay yerinde kalmadÄ±. 5 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n da saÄŸlÄ±k durumu iyi. SaÄŸlÄ±k ekiplerimiz de burada. Åžu an itibarÄ±yla bir problem kalmadÄ±, Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r 5 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n da hayati tehlikesi yok ve bir saÄŸlÄ±k problemi yok. YaralÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sadece iskelenin devrilmesi sÃ¶z konusu, herhangi toprak kaymasÄ± ya da Ã§Ã¶kme yok" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°STANBUL VALÄ°LÄ°ÄžÄ°'NDEN AÃ‡IKLAMA

YaÅŸanan olayla ilgili Ä°stanbul ValiliÄŸi aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada, "15.11.2025 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda BeyoÄŸlu Ã–mer Avni Mahallesi'nde bulunan metro ÅŸantiye alanÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k meydana gelmiÅŸtir. OlayÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da Emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilmiÅŸtir.

Olayda iki iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k alanÄ±ndan ilk mÃ¼dahale sonucu Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¶Ã§Ã¼kte kalan 3 iÅŸÃ§i ise ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YaralÄ± olarak Ã§Ä±karÄ±lan 3 iÅŸÃ§i saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan bÃ¶lgedeki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadeleri yer aldÄ±.

'TÃœM MÃœDAHALELERE RAÄžMEN HAYATINI KAYBETTÄ°'

Olayla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yapan Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdullah Emre GÃ¼ner, "KabataÅŸ Metro ÅŸantiye alanÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte hastanede tedavisi devam eden iÅŸÃ§ilerimizden 1'i, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. Vefat eden iÅŸÃ§imize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. DiÄŸer 2 iÅŸÃ§imizin tedavileri sÃ¼rmektedir" dedi.