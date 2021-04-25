Son dakika: Joe Biden'a tepki yağıyor! 'Sözcükler tarihi değiştiremez'...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanacağı haberleri üzerine yaptığı konuşmada "Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur" ifadesini kullanmıştı. Şentop konuşmasının devamında "Türkiye'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir" açıklamasında bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: ARŞİVLERİMİZ AÇIKTIR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Biden'ın sözlerine sert tepki göstererek, "Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz. Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır" şeklinde açıklamada bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: KATİ SURETTE REDDEDİYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesi kullanmasına ilişkin açıklamaya yönelik "Kati surette reddediyoruz" açıklaması yaptı. Altun açıklamasında, "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz. Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: AÇIKLAMAYI KINIYOR VE REDDEDİYORUZ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Biden'ın 1915 olayları ile ilgili sözleriyle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerin baskısıyla ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Açıklamada ortaya atılan sözde “soykırım” iddiası uluslararası hukukun talep ettiği dayanaklardan ve bilimsel kanıtlardan yoksundur. Tarihi olaylar tarihçiler tarafından araştırılmalıdır. Tarihi gerçekleri siyasi konjonktürün dar çıkarları belirleyemez. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığında, tarihi bir meseleyi siyasetin ve kötü niyetli çevrelerin gölgesinden kurtarmak istemiştir. Hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri görmezden gelip adil olmayan bir tutum sergilemiştir. Ülkemiz ve milletimiz bir arada yaşama kültürü konusunda tarihin en önemli örneğini temsil eden bir medeniyete mensuptur. Türkiye Cumhuriyeti bu nedenle hiçbir tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmamaktadır. Birinci Dünya Savaşında yaşanan kayıplar, bu coğrafyanın ortak acılarını temsil etmektedir. Ancak terör ve düşmanlıktan başka bir şey üretmeyen radikal Ermeni lobilerin aklıyla hareket etmek tarihi bir hatadır. ABD Başkanı’nın mesnetsiz iddialara dayanan açıklaması, Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme çabalarına da zarar verecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti, tüm kurumlarıyla ve tüm fertleriyle ülkemize yönelik yürütülen istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecektir. ABD Başkanı’nı Türkiye-ABD ilişkilerinde derin yaralar açacak bu talihsiz açıklamasını düzeltmeye, adil olmaya ve bölgesel barışa hizmet edecek bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı Türkiye her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edecektir."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ YILDIRIM: BU CAHİLCE AÇIKLAMA TARİHİ DEĞİŞTİREMEZ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesiyle ilgili, "1915 olaylarına yönelik siyasi saiklerle yapılan bu cahilce açıklama tarihi değiştiremez, gerçekleri örtemez." değerlendirmesini yaptı. Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın açıklamasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı: "1915 olaylarına yönelik siyasi saiklerle yapılan bu cahilce açıklama tarihi değiştiremez, gerçekleri örtemez. Tarih, tarihçiler tarafından değerlendirilmeli siyasiler hakikate saygı göstermelidir. Tarihsel dayanağı olmayan bu suçlama yok hükmündedir, tümüyle reddediyoruz."



BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SÖZCÜKLER TARİHİ DEĞİŞTİREMEZ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu paylaşımında, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.” Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU: ABD TARİH BİLMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymet-i harbiyesi yoktur." ifadelerine yer verdi.

BAKAN ERSOY: BİDEN'IN TARİHİ GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAYAN SİYASİ SÖYLEMİNİ REDDEDİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bakan Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Joe Biden'ın lobilerin etkisiyle, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan siyasi söylemini reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarını araştırma çağrısını görmezden gelenler dostane ilişki ve ortaklıklarımıza da kalıcı zararlar verdiklerini unutmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TARİHİMİZİ ÇARPITMAYA ÇALIŞANLARA MİLLETİMİZ FIRSAT VERMEYECEKTİR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bizler, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile dil, din, ırk ayırmaksızın barış içinde yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Bu habis zihniyetin iddialarını reddediyoruz, tarihimizi çarpıtmaya çalışanlara milletimiz dün olduğu gibi bugün de fırsat vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ SONUÇLARI OLACAKTIR"

Çelik, daha sonra CNN Türk canlı yayınına bağlanarak Biden'ın sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kararın siyasi sonuçları olacağını belirten Çelik, şöyle konuştu:

Bu karar her sene tartışılan ama hiçbir şekilde bu noktaya varmamış bir ifadeyle ortaya çıktı. Biz bu kararı baştan aşağıya gayrimeşru buluyoruz. Bu kararı şiddetle kınıyoruz. Hiçbir şekilde tarihsel dayanağı olmayan bir karar. O zamanki tarihi gerçeklerden hiç haberi olmayan bir karar. Biden'ın açıklamasında 1,5 milyon Ermeni'nin öldürülmesi gibi bir rakamın verilmesi esasında birebir bu kararın Ermeni tezlerinin kes kopyala yapıştır şeklinde önümüze geldiğini gösteriyor. Bölgedeki normalleşmeyi, Türkiye Ermenistan, Azerbaycan Ermenistan arasındaki normalleşme süreçlerini tamamen sabote etmiştir. Türkiye'nin normalleşme ile ilgili attığı kademeli adımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylenen karşılıklı olarak arşivler açılsın beraber tartışsın tarihçiler ve çıkacak sonuca herkes saygı duysun. Ermenistan tarafı bu meseleyi engelledi buna girmedi. Arkasından çok önemli bir karar alınmıştı yıllar evvel. Karşılıklı güven adımları atılacaktı bunun eylem planı da yapılmıştı. Bu çıkarılan eylem planını maalesef Ermenistan Anayasa Mahkemesi iptal etti. Üçüncü bir aşamaya gelince aslında büyük bir fırsat vardı Karabağ savaşı sonrası bölgedeki normalleşme için bir mekanizma oluşturuluyordu. Nereden bakarsanız bakın tarihi bir tezi yok, hukuki bir temeli yok. Hem Türk ABD ilişkilerine zarar veren hem bölgedeki normalleşmeye zarar veren hem de yeni gelişmeleri engelleyen bir karar oldu. Bu kararın siyasi sonuçları olacaktır.

Müttefik olmamıza rağmen birtakım güvensizlik alanlarımız var. PKK'ya verdiği destek. İkincisi FETÖ'ye yönelik himaye devam ediyor orada, F-35 konusundaki tutumları... Biden dönemi bu negatif ajandaların elenmesi açısından bir şanstı. Ama bu kararlar birlikte negatif ajandayı radikalleştirmiş oldu. Kafkasya'daki barış ile ilgili olarak atılacak adımları sabote etti. Arşivlerin açılması meselesi var... Her seferinde bundan kaçan Ermenistan tarafı. Ermenistan'ın kendi politikası da diasporanın elindedir. Diasporadaki bu radikal yaklaşımının Ermenistan'ı da böyle izole bir ülke olduğu herkes tarafından tespit ediliyordu. Biden'ın bu radikal Ermeni çevrelerinin radikal politikasına destek vererek normalleşmeyi engelleyen bir adım attığını görüyoruz. Biden dönemi pozitif değişim için bir şanstı. Bu kararın ne kadar yanlış olacağını değerlendirecek olan aslında Amerikan güvenlik sistemidir. Ama görüldüğü kadarıyla Biden yönetiminde siyasi kararların çok derinlemesine değerlendirilmeden alınacağı bir döneme girmiş oluyor.

Bunca yıl boyunca başkanların ekiplerinin Türkiye'nin değerini bilmesi, Türkiye'nin değerini konumunu takdir etmesiyle bu engellendi. Netice itibariyle Türkiye'nin attığı normalleşme adımları her zaman takdir edildi. İlk defa bir ABD Başkanı bu normalleşme adımlarını sabote eden bir adım atmış oluyor.



AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: ERMENİ SOYKIRIMI ASLA OLMAMIŞTIR



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır! Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye’ye bu iftirayı atanlara, Vietnam’da, Bağdat’ta, Felluce’de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki’ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye’ye bu iftirayı atanlara, üzerine oturdukları toprakların gerçek sahipleri olan Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçirerek bugünkü Amerika’yı nasıl kurduklarını hatırlatırız. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye’ye bu iftirayı atanlara, Ermeni terör örgütü ASALA’nın diplomatlarımıza karşı saldırılarına ABD’de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar’ı 1973'de Şehid ederek başladığını hatırlatırız."

ALİYEV: TARİHİ HATA

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesinde, Biden'ın açıklaması kınandı. Görüşmede, Aliyev, Biden'ın açıklamasını "yanlış" ve "tarihi hata" olarak nitelendirdi, Azerbaycan'ın bu ifadeleri "kabul edilemez" gördüğünü kaydetti. Aliyev, görüşmede Biden'ın açıklamasının bölgede ortaya çıkan iş birliği eğilimlerine ciddi şekilde zarar verdiğini vurguladı, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

ÖZTRAK: AÇIKLAMA ONARILMASI GÜÇ YARALAR AÇACAKTIR



CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları için kullandığı 'soykırım' ifadelerine yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Öztrak, "Bu açıklama Türkiye – ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan Halkı ile Türkiye Halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır" ifadelerini kullandı.

Öztrak açıklamasında, "ABD Başkanı Joseph Biden’ın 1915’te yaşanan acı olayları “soykırım” olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Bu açıklama Türkiye – ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan Halkı ile Türkiye Halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır. 1915 olayları Türklerin ve Ermenilerin hafızasında büyük travmaya neden olan bir trajedi, bir felaket olarak iz bırakmıştır. Bu travmanın giderilmesi bu tür açıklamalarla mümkün değildir. Özellikle diğer ülkelerin devlet yetkililerinin üzerine düşen, geçmişte yaşanan trajedi üzerinden yeni bir gerilime yol açmak değil, ortak acının yaralarının sarılmasına çalışmak olmalıydı. Bu açıklama ile bu fırsat da kaçırılmıştır. Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında otuz yıldır süren Yukarı Karabağ sorununun çözüm aşamasına yaklaşıldığı, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarıldığı ve bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının barış, huzur, istikrar ve refah içinde geleceğe bakmaya hazırlandıkları bir sırada kullanılan sözde “soykırım” ifadesi, bütün bu süreçlerin zedelenmesine yol açacaktır. Son zamanlarda Türkiye aleyhine yapılan açıklamalar ve ülkemiz aleyhine alınan kararlar, AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikasının Türkiye’yi getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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