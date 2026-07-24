×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Fatma Kaplan Hürriyet#Rüşvet#Yolsuzluk
Son dakika... İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 20:41

İçişleri Bakanlığı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ın Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” ve “Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanması üzerine görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.07.2026 tarih ve 2026/611 sorgu sayılı kararı ile “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” ve “Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatma Kaplan Hürriyet#Rüşvet#Yolsuzluk

BAKMADAN GEÇME!