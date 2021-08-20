Son dakika: İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde yangın

Menderes'in Deliömerli bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale başlatıldı.

Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Yangınların yerleşim alanlarını tehdit etmediği belirtildi.

📍İzmir/ Gaziemir - Balıklıova

⏱ Çıkış Saati: 16:22

⏱İlk Müdahale: 16:30

İlk etapta sevk edilen ekipler:

➡️ 1 Uçak

➡️ 5 Helikopter

➡️ 2 Dozer

➡️ 20 Arazöz

Makilik alanda çıkan orman yangınını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/l2BrAPqnes — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 20, 2021

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