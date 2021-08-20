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AA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Son dakika: İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde yangın

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Son dakika: İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde yangın

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde çıkan orman ve makilik yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Menderes'in Deliömerli bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale başlatıldı.

Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Son dakika: İzmirin Menderes ve Urla ilçelerinde yangın

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Yangınların yerleşim alanlarını tehdit etmediği belirtildi.

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