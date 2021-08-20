Son dakika: İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde yangın
İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde çıkan orman ve makilik yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Menderes'in Deliömerli bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale başlatıldı.
Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.
Yangınların yerleşim alanlarını tehdit etmediği belirtildi.
📍İzmir/ Gaziemir - Balıklıova— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 20, 2021
⏱ Çıkış Saati: 16:22
⏱İlk Müdahale: 16:30
İlk etapta sevk edilen ekipler:
➡️ 1 Uçak
➡️ 5 Helikopter
➡️ 2 Dozer
➡️ 20 Arazöz
Makilik alanda çıkan orman yangınını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/l2BrAPqnes