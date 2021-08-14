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İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 14.08.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını

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Son dakika: İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Menderes'in Küner Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede 2 helikopterle havadan, 6 arazözle de karadan söndürme çalışması başlatıldı. Alevlere müdahale sürüyor.

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