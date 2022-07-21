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İzmir'in iki ilçesinde yangın

#İzmir#Aliağa#Bayındır
İzmirin iki ilçesinde yangın

İzmir'in Aliağa ve Bayındır ilçelerinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Bayındır ilçesindeki yangın, 1,5 saat sonra kontrol altına alındı.

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Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi yakınlarında otluk alanda çıkan yangın sebebiyle ekipler bölgeye sevk edildi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan bir helikopter, karadan ise 8 arazözle müdahale ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor. Aliağa'daki yangının etrafı çevrilirken, çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.

İzmirin iki ilçesinde yangın

BAYINDIR'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bayındır ilçesindeki yangın ise saat 13:00 sıralarında Çınardibi Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda meydana geldi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 1 helikopter havadan, 8 arazöz ve 2 su tankeri karadan müdahale etti. Yangın, 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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İzmirin iki ilçesinde yangın

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#İzmir#Aliağa#Bayındır

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