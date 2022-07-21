İzmir'in iki ilçesinde yangın

Haberin Devamı

Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi yakınlarında otluk alanda çıkan yangın sebebiyle ekipler bölgeye sevk edildi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan bir helikopter, karadan ise 8 arazözle müdahale ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor. Aliağa'daki yangının etrafı çevrilirken, çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.

BAYINDIR'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bayındır ilçesindeki yangın ise saat 13:00 sıralarında Çınardibi Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda meydana geldi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 1 helikopter havadan, 8 arazöz ve 2 su tankeri karadan müdahale etti. Yangın, 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı