Son dakika... İzmir'deki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu

Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 09:31

İzmir'de sağanağın neden olduğu sele kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

İzmir’in Foça ilçesinde önceki gün Bucak Deresi civarında aracıyla sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nu ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.

ACI HABER GELDİ

Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu.

Kaptanoğlu'nun cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sudan çıkarıldı.

OLAY

Foça'da 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok evi ve iş yerini su basmıştı.

Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla sel sularına kapılmıştı. Kaptanoğlu'nu aramak için çok sayıda ekip çalışma başlatmıştı.

