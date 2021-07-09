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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: İzmir'deki orman yangının nedeni belli oldu! Foça Kaymakamı'ndan açıklama
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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: İzmir'deki orman yangının nedeni belli oldu! Foça Kaymakamı'ndan açıklama

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Son dakika: İzmir'deki orman yangının nedeni belli oldu! Foça Kaymakamı'ndan açıklama

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, "Küçük yaştaki 2 çocuğun oyun oynadıkları sırada yangına sebebiyet verdiği değerlendiriliyor." dedi.

Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

İzmir Foçada orman yangını
İzmir Foça'da orman yangını

Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Son dakika: İzmirdeki orman yangının nedeni belli oldu Foça Kaymakamından açıklama

Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığını belirterek, "Küçük yaştaki 2 çocuğun oyun oynadıkları sırada yangına sebebiyet verdiği değerlendiriliyor." dedi.

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İzmir Foça'da orman yangını
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