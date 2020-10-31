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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 31.10.2020 - 17:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

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Son dakika: İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama
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Tekirdağ'da, sosyal medya hesaplarından İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu belirlenen M.B.K. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.B.K., tutuklandı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan M.B.K., depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından polis ekiplerince yakalanan M.B.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.K, çıkarıldığı mahkemece, 'sosyal medya ve internet yoluyla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan tutuklandı.

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