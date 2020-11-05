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Hürriyet
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Kadir Özen- Tolga TAHÇI- Ahmet ONUK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Son dakika: İzmir'deki depremde binaları yıkılan sakinleri konuştu: 'Duvarlar ve kolonlar yıkılarak dükkanlar birleştirildi'

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Son dakika: İzmir'deki depremde binaları yıkılan sakinleri konuştu: 'Duvarlar ve kolonlar yıkılarak dükkanlar birleştirildi'
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İzmir’de meydana gelen depremin ardından çöken Yılmaz Erbek Apartmanı A Blok'un sakinleri, zemindeki bir market zincirine ait şube için kolonların ve duvarların kırıldığını öne sürdüler.

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  • İzmir’de yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı için çok konuşulacak iddia
  • İzmir’de yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı için çok konuşulacak iddia
  • İzmir’de yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı için çok konuşulacak iddia
  • İzmir’de yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı için çok konuşulacak iddia
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Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bir bloğu ayakta kalan diğer bloğu da çöken Yılmaz Erbek Apartmanı’nın altında bulunan market zinciri tarafından kolonlarının kesildiği iddia edilmişti. Depremzedeler, zemindeki marketler zinciri tarafından kolonların ve duvarların kesildiği iddiasını yineledi.

Daire sakinlerinden Yeşim Sekü (39), “Binanın altına market gelmeden önce toplamda 9 dükkan bulunuyordu. 2001 yılında bu dükkanları birleştirmek için bir tadilat projesi yaptılar. Ancak 2006 yılına kadar belediye projeye onay vermedi. Fakat fenni mesul bir şekilde raporu verdi.

Ondan sonra da kolonlar ile duvarlar kırılarak toplamda biri büyük biri küçük iki dükkan yapıldı” dedi. Ağır hasarlı olmasından dolayı yıkım kararı çıkan apartmanlarından eşyalarını almak istediklerini belirten Sekü, “Eşyalarımızı içeriden çıkarmak istiyoruz. 40 yaşından sonra sıfırdan bir hayat kurmak çok zor ve bu yüzden de anlayış bekliyoruz” dedi.

Aysel Çatalkaya da geçmiş yıllarda dükkanların birleştirildiğini iddia ederek, “Mevcut durumdaki 9 dükkanı birleştirip iki dükkana çevirdiler. Duvarları yıkarak markete göre dekorasyon yaptılar” ifadelerini kullandı. 5 dakika da olsa evlerine girmek istediklerini söyleyen Çatalkaya, “Apartmana temelden girdik ve ömrümüz burada geçti. Balkondan gözetim altında izin verilsin. En azından paramızı alalım” diye konuştu.

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