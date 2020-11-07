Son dakika... İzmir'de yangın ormana sıçradı: Çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor

İzmir'in Foça ilçesinde çöp depolama alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Foça Belediyesine ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İZMİR FOÇA KAYMAKAMI ALİ ÇETİN'DEN YANGINLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Fazla bir ormanlık alan bulunmuyor. Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor." dedi.