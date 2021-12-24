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Son dakika... İzmir'de yangın faciası: 3 çocuk yaşamını yitirdi

#İzmir#Bayındır#Yangın

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında olduğu belirtildi.

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Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'taki Talat Menderes'e ait müstakil bir evde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren ekipler, Talha Menderes ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

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Olay yerinden fotoğraflar...Olay yerinden fotoğraflar...Haberin Tüm Görselleri

Yangın sırasında çocukların anneleri Nuriye Menderes ile babaları Talat Menderes'in evde olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedenini araştırıldığı bildirildi.

Son dakika... İzmirde yangın faciası: 3 çocuk yaşamını yitirdi

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#İzmir#Bayındır#Yangın

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