MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahlı saldırı
GeriGündem Son dakika! Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahlı saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 00:44 | Son Güncelleme:

Son dakika! Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahlı saldırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi 6316/4 Sokak'ta bulunan Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı.

Kurşunlar o sırada otoparktaki güvenlikçinin kaldığı konteynere isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle