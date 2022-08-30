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Son dakika... İzmir'de sivil helikopter yan yattı! Çok sayıda ekip bölgede

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#Helikopter#İzmir#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 15:14

İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasının arazisinde meydana geldi. Ambalaj fabrikasına ait helikopter, havalanmaya hazırlanırken, bilinmeyen nedenle pilotun kontrolünden çıktı. Kendi etrafından dönen helikopter yan yattı, pervanesi yere çarptı.

Son dakika... İzmirde sivil helikopter yan yattı Çok sayıda ekip bölgede

Pervane parçalanırken, yaralanan pilot ile yardımcı pilot kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pilotlar ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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#Helikopter#İzmir#Kaza

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