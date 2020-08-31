Son dakika... İzmir'de orman yangını

Bornova'nın Gökdere Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları gören çevredekiler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve 4 arazöz ile ekipler sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.