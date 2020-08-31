Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR (DHA)
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Son dakika... İzmir'de orman yangını
İzmir'in Bornova ilçesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bornova'nın Gökdere Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları gören çevredekiler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve 4 arazöz ile ekipler sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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