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Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir'de orman yangını

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Son dakika... İzmir'de orman yangını
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İzmir'in Bornova ilçesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bornova'nın Gökdere Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları gören çevredekiler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve 4 arazöz ile ekipler sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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