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AA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir'de orman yangını

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Son dakika... İzmir'de orman yangını
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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçede Kokar mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için çalışma yürütüyor.

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