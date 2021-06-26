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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-
Haber Giriş: 26.06.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: İzmir'de kuvvetli yağış ve fırtına! Saat 18.00'e kadar dikkat

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Son dakika: İzmir'de kuvvetli yağış ve fırtına! Saat 18.00'e kadar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir'in kuzey kesimleri ile Manisa çevrelerine yaptığı uyarının ardından İzmir'de gök gürültülü sağanak yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Güne güneşli ve sıcak bir havayla başlayan İzmirliler şaşkına dönerken sosyal medyadan çok sayıda mesaj ve görüntü paylaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'i saat 15.45'ten sonra oluşacak yoğun yağış ve fırtına karşı uyarmıştı. İzmir'de beklenen fırtına ve kuvvetli yağış kentin büyük bölümünde etkili oldu.

Fırtına ve kuvvetli yağışla birlikte bazı yerlerde hortum da görüldü.

Meteoroloji, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.

Son dakika: İzmirde kuvvetli yağış ve fırtına Saat 18.00e kadar dikkat

İşte Meteoroloji'nin İzmir için yaptığı uyarı:

Meteoroloji radarından alınan verilere göre; bugün 15:45-18:00 saatleri arasında İzmir'in kuzey kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış ve yağış anında fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından, Meteoroloji uyarısını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI

Güne güneşli ve sıcak bir havayla başlayan İzmirliler kuvvetli yağış ve fırtına karşısında şaşkına döndü. İzmir'den çok sayıda kullanıcı kuvvetli yağışa ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya mesajlarında İzmirliler fırtına için 'Kıyamet gibiydi' benzetmesini yaptı.

BALIKESİR'DE SAĞANAĞA SAHİLDE YAKALANDILAR

Balıkesir'in turistik ilçesi Edremit'te, hava güneşliyken, denize girmek için sahile gelenler, aniden başlayan kuvvetli yağmur nedeniyle eşyalarını toplayıp, ayrıldı. 

Son dakika: İzmirde kuvvetli yağış ve fırtına Saat 18.00e kadar dikkat


Edremit'te sabah güneşli havayı fırsat bilenler, Altınoluk, Güre, Akçay ve Altınkum sahillerine akın etti. Sahilde denize girip, güneşlenenler, aniden kuvvetli yağmur başlayınca hazırlıksız yakalandı. Hemen denizden çıkanlar, eşyalarını toplayıp, sahilden ayrılırken, saçak altlarına sığınmaya çalıştı. Balıkesir'de bazı ilçelere ise dolu yağdı. 

Son dakika: İzmirde kuvvetli yağış ve fırtına Saat 18.00e kadar dikkat


Akçay esnafından Volkan Üstüner, "Hava günlük güneşlikti hatta bunaltıcı sıcak vardı. Birkaç dakika içinde kuvvetli yağmur başladı ve insanlar koşarak uzaklaşmaya başladı" dedi.

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