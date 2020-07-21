Son dakika... İzmir'de korku dolu anlar! Ünlü yönetmen sosyal medyadan paylaştı

Sığacık koyu mevkisinde öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ile 35 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ünlü yönetmen Çağan Irmak da sosyal medya hesabından "Şu an Seferihisar'ın hali bu, yanıyor. Çocukluğumuzun Çamlık'ı, her taraf perişan halde. Yanıyoruz" dedi.