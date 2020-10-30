MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İzmir'de korkutan '20 kişi burada mahsur kaldı' iddiası
GeriGündem Son dakika... İzmir'de korkutan '20 kişi burada mahsur kaldı' iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÖZEN/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 17:45 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir'de korkutan '20 kişi burada mahsur kaldı' iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İzmir'de korkutan '20 kişi burada mahsur kaldı' iddiası
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı’da 11 katlı bir binanın alttaki 3 katı çöktü. Binanın altındaki zincir marketin şubesinde 20 kişinin mahsur kaldığı iddiasıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ege Denizi’nde saat 14.51’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı’daki 11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Binanın alt katında bulunan tekel bayisinin çalışanları kendilerini dışarı atıp canlarını kurtardı. Ancak yanındaki zincir market şubesinde çalışanları ve bazı müşterilerin mahsur kaldığı öne sürüldü. Markette 20 kişinin mahsur kaldığı ifade edilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada arama kurtarma çalışması başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle