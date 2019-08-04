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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 16.46'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Bayraklı ve İzmir Merkez çevresinde hissedildi. Deprem medeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 16.46'da merkez üssü Bayraklı ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 6,9 KM olarak açıklandı.
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