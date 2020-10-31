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Haber Giriş: 31.10.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Son dakika… İzmir’de 5.0 büyüklüğünde korkutan artçı deprem

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Son dakika… İzmir’de 5.0 büyüklüğünde korkutan artçı deprem
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Gelen son dakika haberine göre, İzmir’de dün 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saat 08.30 civarında 5.0 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem İzmir'in Seferihisar ilçesine 17 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

İzmir’de dün 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah da 5.0 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. EMSC depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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