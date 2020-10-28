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DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 09:03 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir'de korkunç olay! Trans bireyler öldüresiye dövdü

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İzmir'de, bir grup trans bireyin tartıştıkları başka bir trans bireyi öldüresiye dövdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Konak ilçesi Alsancak semtinde iki trans birey arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden biri, diğerine önce cam şişe fırlattı, ardından da tekme tokat vurmaya başladı. Olayı gören bir grup trans birey de kavgaya dahil oldu. Grup, saldırdıkları kişiyi dövüp üzerine saksı attı. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile son buldu.

​Dövülen kişinin çocuklara uyuşturucu teklifinde bulunduğu, diğer kişinin buna tepki gösterince kavganın çıktığı öne sürüldü. Dövülen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

 

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